Лучший теннисист России Даниил Медведев признался в любви к КНР и китайской кухне. Он заявил, что с нетерпением будет ждать возвращения в Шанхай на очередной турнир.

«Всегда говорю, что это, наверное, моя самая любимая остановка в туре - Шанхай. Мне нравится возвращаться сюда, люблю китайскую еду, люблю китайцев. Думаю, что эта любовь взаимна», — сказал Медведев на конференции после матча.

В четвертьфинале Shanghai ATP Masters 1000 Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру 0:2 по сетам (1:6, 4:6)