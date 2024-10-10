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10 октября, 14:03

Даниил Медведев признался в любви к КНР и китайской кухне

Теннисист Даниил Медведев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33

Теннисист Даниил Медведев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33

Лучший теннисист России Даниил Медведев признался в любви к КНР и китайской кухне. Он заявил, что с нетерпением будет ждать возвращения в Шанхай на очередной турнир.

«Всегда говорю, что это, наверное, моя самая любимая остановка в туре - Шанхай. Мне нравится возвращаться сюда, люблю китайскую еду, люблю китайцев. Думаю, что эта любовь взаимна», — сказал Медведев на конференции после матча.

В четвертьфинале Shanghai ATP Masters 1000 Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру 0:2 по сетам (1:6, 4:6)

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Полина Никифорова
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