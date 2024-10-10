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10 октября, 13:35

Проблема рабочих и бизнесменов: Что мешает людям зарабатывать больше, рассказала психолог

Психолог Никитина-Кузякова: Страх перед деньгами мешает больше зарабатывать

У некоторых людей никак не получается зарабатывать больше, что связано с различными причинами, но одной из самых необычных является страх перед деньгами. Об этом рассказала бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова. По её словам, с подобной проблемой могут столкнуться как рядовые рабочие, так и крупные бизнесмены.

То есть, люди не могут заработать больше, не потому что у них что-то не получается, а потому что они боятся этого. По словам эксперта, кто-то банально не понимает, куда тратить деньги, а кто-то не может избавиться от «советских» стереотипов, мол, деньги портят людей. При этом потолок доходов у всех отличается.

«Самостоятельно решить эту проблему большинство людей не в силах. <...> Для это надо раскрыть проблему при помощи диагностики. Она позволяет определить, в каком состоянии находится человек, что мешает ему справиться с задачей, на что уходят силы, какие навыки нужно и можно развить для достижения результата», — заключила собеседница РИАМО.

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Если же вы не боитесь зарабатывать больше, смело обращайтесь к работодателю за прибавкой. Ранее россиянам объяснили, как добиться повышения зарплаты.

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Борис Эльфанд
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