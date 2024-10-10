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10 октября, 14:18

«Мне тяжело»: Олимпийская чемпионка Пахалина назвала условие для возвращения в Россию из США

Олимпийская чемпионка Пахалина заявила о готовности вернуться в Россию из США

Юлия Пахалина. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Юлия Пахалина. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина заявила, что сильно скучает по России. Более 20 лет спортсменка проживает в США. Переезд в Москву, отметила Пахалина, требует больших финансовых вложений, которые сейчас для неё невозможны.

«Муж пока не готов. Для начала хотелось бы приобрести жилье в Москве, что требует много денег. (...) Мне тяжело. Я очень люблю Москву и все, что связано с Россией, поэтому я бы никогда здесь не осталась после окончания университета», — заявила Пахалина в интервью ТАСС.

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Также спортсменка заявила, что хотела бы попробовать себя в роли тренера, но при условии достойной зарплаты.

Напомним, что в начале октября Пахалину включили в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония прошла в Форт-Лодердейле, штате Флорида. Пахалина стала шестой по счёту россиянкой, которая удостоилась этой чести.

Юлии Пахалиной 46 лет, она олимпийская чемпионка Сиднея 2000 года в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина вместе с Верой Ильиной, а также трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Кроме того, на её счету три серебра и одна бронза Олимпиад. 8 декабря 2022 года спортсменка была включена в российский Зал славы прыжков в воду.

Полина Никифорова
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