«Мне тяжело»: Олимпийская чемпионка Пахалина назвала условие для возвращения в Россию из США
Олимпийская чемпионка Пахалина заявила о готовности вернуться в Россию из США
Юлия Пахалина. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина заявила, что сильно скучает по России. Более 20 лет спортсменка проживает в США. Переезд в Москву, отметила Пахалина, требует больших финансовых вложений, которые сейчас для неё невозможны.
«Муж пока не готов. Для начала хотелось бы приобрести жилье в Москве, что требует много денег. (...) Мне тяжело. Я очень люблю Москву и все, что связано с Россией, поэтому я бы никогда здесь не осталась после окончания университета», — заявила Пахалина в интервью ТАСС.
Также спортсменка заявила, что хотела бы попробовать себя в роли тренера, но при условии достойной зарплаты.
Напомним, что в начале октября Пахалину включили в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония прошла в Форт-Лодердейле, штате Флорида. Пахалина стала шестой по счёту россиянкой, которая удостоилась этой чести.
Юлии Пахалиной 46 лет, она олимпийская чемпионка Сиднея 2000 года в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина вместе с Верой Ильиной, а также трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Кроме того, на её счету три серебра и одна бронза Олимпиад. 8 декабря 2022 года спортсменка была включена в российский Зал славы прыжков в воду.