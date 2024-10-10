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10 октября, 12:31

Замглавы АСВ Александра Попелюха отправили в СИЗО по уголовному делу

Александр Попелюх. Обложка © council.gov.ru

Александр Попелюх. Обложка © council.gov.ru

Заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх заключён под стражу согласно решению Лефортовского суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд заключил под стражу Попелюха А. А. по возбуждённому уголовному делу», — сообщил собеседник агентства.

Подробности дела пока не уточняются. Сообщается лишь то, что он был задержан 9 октября.

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Николай Рюмин
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