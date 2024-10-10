Замглавы АСВ Александра Попелюха отправили в СИЗО по уголовному делу

Заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх заключён под стражу согласно решению Лефортовского суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд заключил под стражу Попелюха А. А. по возбуждённому уголовному делу», — сообщил собеседник агентства.

Подробности дела пока не уточняются. Сообщается лишь то, что он был задержан 9 октября.