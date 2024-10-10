В ФАС обеспокоились из-за высокой наценки на хлеб в российских магазинах

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России проанализировали цены на хлеб в крупнейших магазинах. Они выявили высокие средние наценки на продукцию, которые в отдельных случаях превышают 100%, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

«По хлебу мы сейчас ведём работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», — подчеркнул Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.

Глава ФАС дополнил, что наблюдаются наценки на товар 5% и 10%. В основном, по словам Шаскольского, это касается продукции, которая продаётся под собственным брендом. Руководитель ведомства объяснил, что средняя наценка на хлеб в 60% — это много, поэтому необходимо и дальше работать над регулировкой стоимости.