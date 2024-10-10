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10 октября, 12:33

В ФАС обеспокоились из-за высокой наценки на хлеб в российских магазинах

Глава ФАС Шаскольский: Средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России проанализировали цены на хлеб в крупнейших магазинах. Они выявили высокие средние наценки на продукцию, которые в отдельных случаях превышают 100%, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

«По хлебу мы сейчас ведём работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», — подчеркнул Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.

Глава ФАС дополнил, что наблюдаются наценки на товар 5% и 10%. В основном, по словам Шаскольского, это касается продукции, которая продаётся под собственным брендом. Руководитель ведомства объяснил, что средняя наценка на хлеб в 60% — это много, поэтому необходимо и дальше работать над регулировкой стоимости.

ФАС проверит цены на продукты в самых крупных торговых сетях РФ
ФАС проверит цены на продукты в самых крупных торговых сетях РФ

А ранее Life.ru писал, что стоимость рыбы в российских магазинах продолжает расти при довольно скудном выборе. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, отрасль требует тщательного контроля и баланса со стороны государства, которое при этом, должно получать положенные ему налоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Дарья Нарыкова
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