«Кумир детства»: Боец поп-ММА объяснил, почему поддался Александру Емельяненко
Блогер Ершов заявил, что поддался Емельяненко из уважения
Александру Емельяненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexemelyanenko
Поддался кумиру из уважения — так популярный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов объяснил причину своего поражения Александру Емельяненко на турнире, который состоялся в Москве весной 2023 года. При этом спортсмен назвал встречу с прославленным российским борцом самым обидным боем в своей карьере.
«Потому что все всё видели. Я сделал то, что посчитал нужным. Не хотелось укладывать человека, потому что это всё же кумир детства. Имя Саши Емельяненко я знаю с детства», — почеркнул собеседник «Газеты.ru».
Примечательно, что в ходе поединка Ершов бил точнее, двигался быстрее и в целом демонстрировал выносливость, тогда как Емельяненко чаще отбивался. В начале второго раунда блогер повалил соперника и оказался сверху, однако сдался после того, как ветеран провёл болевой приём.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко принял ислам. Об рассказал главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев, подчеркнув, что очень рад за борца.