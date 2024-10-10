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10 октября, 13:05

«Кумир детства»: Боец поп-ММА объяснил, почему поддался Александру Емельяненко

Блогер Ершов заявил, что поддался Емельяненко из уважения

Александру Емельяненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexemelyanenko

Александру Емельяненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexemelyanenko

Поддался кумиру из уважения — так популярный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов объяснил причину своего поражения Александру Емельяненко на турнире, который состоялся в Москве весной 2023 года. При этом спортсмен назвал встречу с прославленным российским борцом самым обидным боем в своей карьере.

«Потому что все всё видели. Я сделал то, что посчитал нужным. Не хотелось укладывать человека, потому что это всё же кумир детства. Имя Саши Емельяненко я знаю с детства», — почеркнул собеседник «Газеты.ru».

Примечательно, что в ходе поединка Ершов бил точнее, двигался быстрее и в целом демонстрировал выносливость, тогда как Емельяненко чаще отбивался. В начале второго раунда блогер повалил соперника и оказался сверху, однако сдался после того, как ветеран провёл болевой приём.

В команде Емельяненко извинились за его выходку в Екатеринбурге
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Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко принял ислам. Об рассказал главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев, подчеркнув, что очень рад за борца.

Борис Эльфанд
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