«Кумир детства»: Боец поп-ММА объяснил, почему поддался Александру Емельяненко

Поддался кумиру из уважения — так популярный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов объяснил причину своего поражения Александру Емельяненко на турнире, который состоялся в Москве весной 2023 года. При этом спортсмен назвал встречу с прославленным российским борцом самым обидным боем в своей карьере.

«Потому что все всё видели. Я сделал то, что посчитал нужным. Не хотелось укладывать человека, потому что это всё же кумир детства. Имя Саши Емельяненко я знаю с детства», — почеркнул собеседник «Газеты.ru».

Примечательно, что в ходе поединка Ершов бил точнее, двигался быстрее и в целом демонстрировал выносливость, тогда как Емельяненко чаще отбивался. В начале второго раунда блогер повалил соперника и оказался сверху, однако сдался после того, как ветеран провёл болевой приём.