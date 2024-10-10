Почему медики отказались от использования искусственной крови, разработанной в СССР

В современной медицине практически не используют разработанный в СССР препарат перфторан — искусственную «голубую кровь». Почему советское средство не стало заменой натуральной крови, объяснил заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Павел Трахтман.

По словам врача, данное лекарственное соединение обеспечивает только одну из функций крови, а именно перенос кислорода, то есть в иных случаях советский препарат бесполезен. Эксперт подчеркнул, что искусственная кровь заведомо хуже донорской.

«Поэтому искусственная кровь остаётся интересной научной разработкой, которая указывает пути для дальнейших исследований по поиску синтетических аналогов. Но пока не было создано ни одного синтетического аналога, способного заменить все функции человеческой крови», – заключил собеседник «Газеты.ru».