Снять 33 тысячи: Названы районы «старой» Москвы с самыми дешёвыми квартирами

Самым доступным районом «старой» Москвы по стоимости арендного жилья на начало октября является Некрасовка. По данным исследования, которое публиует «Газета.ru», там расположена самая дешёвая квартира в исторической части столицы — за неё в месяц нужно будет отдавать всего 33 тысячи рублей. При этом средняя стоимость в районе достигает 59,9 тысяч.

Южное Бутово занимает второе место. Там можно найти квартиру за 40 тысяч, а в среднем за аренду придётся отдавать 63,4 тысячи рублей. Третье место за Вишняками: 64,7 тысяч рублей в среднем в этом районе стоит снять жильё.

«Локации с наименьшей медианной стоимостью аренды недвижимости — достаточно отдалённые, но это развитые спальные районы Старой Москвы. Здесь находится уже сформировавшаяся инфраструктура», — подчеркнул эксперт по недвижимости Роман Жуков.

Что касается Новой Москвы, то наиболее дешёвые квартиры можно найти в поселениях Рязановское, Десеновское и Внуковское. Там медианная стоимость аренды составляет 54,9, 55,2 и 68,8 тысячи рублей, соответственно.