Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 13:43

Снять 33 тысячи: Названы районы «старой» Москвы с самыми дешёвыми квартирами

Исследование: Самая дешёвая квартира «старой» Москвы расположена в Некрасовке

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Самым доступным районом «старой» Москвы по стоимости арендного жилья на начало октября является Некрасовка. По данным исследования, которое публиует «Газета.ru», там расположена самая дешёвая квартира в исторической части столицы — за неё в месяц нужно будет отдавать всего 33 тысячи рублей. При этом средняя стоимость в районе достигает 59,9 тысяч.

Южное Бутово занимает второе место. Там можно найти квартиру за 40 тысяч, а в среднем за аренду придётся отдавать 63,4 тысячи рублей. Третье место за Вишняками: 64,7 тысяч рублей в среднем в этом районе стоит снять жильё.

«Локации с наименьшей медианной стоимостью аренды недвижимости — достаточно отдалённые, но это развитые спальные районы Старой Москвы. Здесь находится уже сформировавшаяся инфраструктура», — подчеркнул эксперт по недвижимости Роман Жуков.

Что касается Новой Москвы, то наиболее дешёвые квартиры можно найти в поселениях Рязановское, Десеновское и Внуковское. Там медианная стоимость аренды составляет 54,9, 55,2 и 68,8 тысячи рублей, соответственно.

Россиянам объяснили, в каких случаях при продаже вторички не нужно платить налоги
Россиянам объяснили, в каких случаях при продаже вторички не нужно платить налоги

Ранее россиян предупредили о нетипичном росте цены на аренду квартир в октябре. За сколько будет сдаваться жильё, объяснили эксперты.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • недвижимость
  • Новости экономики
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров