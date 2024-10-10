Лжеврачей Никоновых, «лечивших» детей с ДЦП, экстрадировали из Казахстана в РФ

Псевдоврача Николая Никонова и его жену Лилию, которые обещали исцелить пятилетнего ребёнка с ДЦП, экстрадировали из Казахстана в Россию. В РФ супруги заочно арестованы, против них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Юный пациент супругов Никоновых и их «уникальный» сеанс массажа. Видео © Telegram / SHOT

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обещая вылечить ребёнка 2017 года рождения, Никонов провёл курс массажей, за который получил более трёх миллионов рублей. Однако состояние девочки только ухудшилось, и родители обратились в больницу. Позднее была установлена ещё одна семья потерпевших.