Лжеврачей Никоновых, «лечивших» детей с ДЦП, экстрадировали из Казахстана в РФ
Супруги Никоновы. Обложка © Telegram / Столичный СК
Псевдоврача Николая Никонова и его жену Лилию, которые обещали исцелить пятилетнего ребёнка с ДЦП, экстрадировали из Казахстана в Россию. В РФ супруги заочно арестованы, против них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка СК.
Юный пациент супругов Никоновых и их «уникальный» сеанс массажа. Видео © Telegram / SHOT
«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, обещая вылечить ребёнка 2017 года рождения, Никонов провёл курс массажей, за который получил более трёх миллионов рублей. Однако состояние девочки только ухудшилось, и родители обратились в больницу. Позднее была установлена ещё одна семья потерпевших.
Как сообщает SHOT, также Никонов с супругой обещали вылечить пятилетнего мальчика из Самары, страдающего от ДЦП. Тогда родители ребёнка за 14 сеансов, во время которых мальчик кричал и плакал от боли, заплатили 511 тысяч рублей. «Лечение» не помогло, а состояние мальчика и вовсе ухудшилось. Одним из обязательных «условий», которое Никоновы ставили родителям, были съёмки в постановочном ролике. Псевдоврач использовал видео как отзыв о своей работе.