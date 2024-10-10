Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 13:26

Лжеврачей Никоновых, «лечивших» детей с ДЦП, экстрадировали из Казахстана в РФ

Супруги Никоновы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Супруги Никоновы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Псевдоврача Николая Никонова и его жену Лилию, которые обещали исцелить пятилетнего ребёнка с ДЦП, экстрадировали из Казахстана в Россию. В РФ супруги заочно арестованы, против них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Юный пациент супругов Никоновых и их «уникальный» сеанс массажа. Видео © Telegram / SHOT

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обещая вылечить ребёнка 2017 года рождения, Никонов провёл курс массажей, за который получил более трёх миллионов рублей. Однако состояние девочки только ухудшилось, и родители обратились в больницу. Позднее была установлена ещё одна семья потерпевших.

Как сообщает SHOT, также Никонов с супругой обещали вылечить пятилетнего мальчика из Самары, страдающего от ДЦП. Тогда родители ребёнка за 14 сеансов, во время которых мальчик кричал и плакал от боли, заплатили 511 тысяч рублей. «Лечение» не помогло, а состояние мальчика и вовсе ухудшилось. Одним из обязательных «условий», которое Никоновы ставили родителям, были съёмки в постановочном ролике. Псевдоврач использовал видео как отзыв о своей работе.

В 2022 году супругов объявили в международный розыск.

В РПЦ призвали устроить для «магов» вроде Кашпировского и Коновалова тест на подтверждение «чудес»
В РПЦ призвали устроить для «магов» вроде Кашпировского и Коновалова тест на подтверждение «чудес»
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Казахстан
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров