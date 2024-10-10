Тилляева, Сапета, Вебер: Бьюти-блогеры посетили вечеринку Super x Superbanka

Накануне бьюти-блогеры и инфлюенсеры собрались в ресторане в центре Москвы на ужин в честь коллаборации Super x Superbanka. Среди гостей были внучка экс-президента Узбекистана и по совместительству блогер Мариам Тилляева, телеведущая Мария Командная, певица Margo, фэшн-инфлюенсер Яна Сапета, певица и блогерша Bearwolf и другие.

Внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева. Фото © Super

На мероприятии презентовали крем с антипохмельным эффектом Afterparty, по случаю чего Super решил узнать у гостей, как они проводят свободное время: на танцполе или же за просмотром любимого сериала.

Мариам Тилляева призналась, что было время, когда вечеринки и алкоголь играли большую роль в её жизни. Однако после развода жизнь сильно изменилась, и теперь в приоритетах — работа и самореализация. Светские рауты стали для нее обязанностью, а тусовки до утра сейчас заменяют путешествия, отметила Мариам.

Певица Margo. Фото © Super

Margo тоже не до тусовок. То выступление с Филиппом Киркоровым, то съёмки, а свободное время путешествия. Артистка планирует осуществить свою давнюю мечту и посетить Кению.

Яна Сапета. Фото © Super

Яна Сапета призналась, что давно не употребляет алкоголь. При этом телеведущая и победительница девятого сезона реалити-шоу «Холостяк» пояснила, что несмотря на отсутствие в ее жизни спиртных напитков, тонизирующие бьюти-средства занимают почётное место на ее туалетном столике. Ведь зимой, как отметила Яна, все девушки отекают.

Bearwolf. Фото © Super

Алкоголь не употребляет и Bearwolf. Также она не пользуется декоративной косметикой. Свободное время певица проводит за написанием новых треков или на приёме у психолога. Шумные вечеринки не для неё.

Также на мероприятии присутвовали Маша Вебер, Иляна Эрднеева, Алеша Славко, Ксюша Айсберг, Арина Холина, Гузаль Исманова, Мария Кадырова, Таня Масленникова, Сабина Курбанова, Марина Ермошкина, Анна Пронина, Дарья Миронова, Саша Никулина и другие.