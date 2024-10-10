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10 октября, 14:01

Козюля раздора: Глава Забайкалья вытер пальцы о подчинённую и попал на видео

Губернатор Забайкалья Осипов не стал комментировать старое видео с козявкой

В Сети всплыло видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, предположительно, поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Кадры были сняты летом 2024 года, когда она докладывала чиновнику о крупных пожарах в регионе.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Видео © SHOT

Телеграм-канал попытался связаться с Осиповым, но губернатор дал понять, что комментировать инцидент не хочет.

Ранее Life.ru рассказывал о другом чиновничьем конфузе. Похудевший мэр города в «потерял» штаны прямо во время выступления.

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Матвей Константинов
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