Козюля раздора: Глава Забайкалья вытер пальцы о подчинённую и попал на видео
Губернатор Забайкалья Осипов не стал комментировать старое видео с козявкой
В Сети всплыло видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, предположительно, поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Кадры были сняты летом 2024 года, когда она докладывала чиновнику о крупных пожарах в регионе.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Видео © SHOT
Телеграм-канал попытался связаться с Осиповым, но губернатор дал понять, что комментировать инцидент не хочет.
Ранее Life.ru рассказывал о другом чиновничьем конфузе. Похудевший мэр города в «потерял» штаны прямо во время выступления.