Козюля раздора: Глава Забайкалья вытер пальцы о подчинённую и попал на видео

В Сети всплыло видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, предположительно, поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Кадры были сняты летом 2024 года, когда она докладывала чиновнику о крупных пожарах в регионе.