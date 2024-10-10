Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 14:15

Путин обсудил с Совбезом развитие уголовно-исправительной системы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин обсудил вопросы развития уголовно-исправительной системы страны на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Во время встречи выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

«У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации. Два докладчика — Чуйченко и Гостев», — сказал глава государства, открывая совещание, которое прошло в очном формате.

В Кремле раскрыли предпочтения Путина в одежде
В Кремле раскрыли предпочтения Путина в одежде

Недавно Владимир Путин поручил расширить в России применение отечественных технологий на производствах, а соответственно увеличить выпуск товаров. Подобным проектам президент пообещал приоритетную финансовую поддержку.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • ФСИН России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров