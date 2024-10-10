Путин обсудил с Совбезом развитие уголовно-исправительной системы

Президент Владимир Путин обсудил вопросы развития уголовно-исправительной системы страны на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Во время встречи выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

«У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации. Два докладчика — Чуйченко и Гостев», — сказал глава государства, открывая совещание, которое прошло в очном формате.