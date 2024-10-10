Песков объяснил расширение безвизового режима для граждан Грузии

Кремль разделяет межгосударственные и гуманитарные отношения между странами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина о расширении безвизового режима для граждан Грузии.

Песков про расширение безвизового режима для грузин. Видео © Life.ru

«Межгосударственные отношения это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идёт о диалоге народов двух стран... [Он] не прерывался», — отметил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в России очень большая грузинская диаспора. Российские туристы также регулярно посещают республику.