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10 октября, 14:25

Песков объяснил расширение безвизового режима для граждан Грузии

Песков: Мы разделяем межгосударственные и гуманитарные отношения с Грузией

Кремль разделяет межгосударственные и гуманитарные отношения между странами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина о расширении безвизового режима для граждан Грузии.

Песков про расширение безвизового режима для грузин. Видео © Life.ru

«Межгосударственные отношения это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идёт о диалоге народов двух стран... [Он] не прерывался», — отметил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в России очень большая грузинская диаспора. Российские туристы также регулярно посещают республику.

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Напомним, Владимир Путин расширил возможности безвизового въезда для граждан Грузии. Теперь иностранцы могут задерживаться в стране на срок более 90 суток для работы или обучения без получения специального документа.

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Life.ru

Александр Юнашев
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