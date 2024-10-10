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10 октября, 12:00

Путин расширил безвизовый режим в отношении граждан Грузии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин расширил возможности безвизового въезда для граждан Грузии. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому указу, в Россию могут приезжать без получения визы граждане Грузии, которые планируют задержаться в стране на срок более 90 дней и осуществлять трудовую или образовательную деятельность.

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Напомним, с 15 мая 2023 года в России отменили визовый режим для граждан Грузии. Российским авиаперевозчикам снова разрешили совершать полёты в эту страну, запрет был введён в 2019 году на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. А совсем недавно премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах урегулировать конфликт с Россией.

Николай Рюмин
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