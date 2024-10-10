Путин расширил безвизовый режим в отношении граждан Грузии
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин расширил возможности безвизового въезда для граждан Грузии. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому указу, в Россию могут приезжать без получения визы граждане Грузии, которые планируют задержаться в стране на срок более 90 дней и осуществлять трудовую или образовательную деятельность.
Напомним, с 15 мая 2023 года в России отменили визовый режим для граждан Грузии. Российским авиаперевозчикам снова разрешили совершать полёты в эту страну, запрет был введён в 2019 году на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. А совсем недавно премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах урегулировать конфликт с Россией.