На острове Шумшу откроют музей памяти Курильской десантной операции

На острове Шумшу Сахалинской области появится музей, который посвятят Курильской десантной операции — последней крупной битве СССР против милитаристской Японии. Такую инициативу обсудили заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, которые посетили остров, сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева.

Трутнев и Кириенко посетили остров Шумшу. Видео © Пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева

«Сегодня мы посетили легендарное героическое место, где закончилась Вторая мировая война и где когда-то, в августе 1945-го, курильский десант показал невероятный пример мужества. Даже сейчас невозможно понять, как бойцы смогли это сделать, высаживаясь в воду на глубине два метра при температуре воды всего четыре градуса, с тяжёлым вооружением, в условиях океанского прибоя. Есть идея предложить реконструкторам восстановить к 80-летию Победы эти события», — указал Кириенко.

Мемориал на острове Шумшу. Фото © Пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева

Трутнев добавил, что о подобных событиях нельзя забывать. Вице-премьер согласился с Кириенко в том, что молодые люди должны посещать эти места и помнить о случившемся. В пресс-службе Трутнева напомнили, что остров Шумшу представлял собой почти неприступную крепость. Там до сих пор заметны следы действий японцев: они оборудовали подземные убежища, возвели 34 дота и вырыли до 40 километров противотанковых рвов. По острову разбросаны остатки боевой техники и авиационных бомб.

Курильская десантная операция проводилась с 18 августа по 2 сентября 1945 года. По итогу операции советские войска полностью овладели Курильскими островами. Результатом блистательной операции стало занятие 56 островов Курильской гряды, все они вошли в состав Советского Союза в 1946 году.