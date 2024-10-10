Жительницы новых регионов приняли участие в программе «Женщина-лидер»

В Мастерской управления «Сенеж» состоялось открытие регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер». В этом году в образовательном процессе впервые приняли участие 120 женщин-управленцев из Донбасса и Новороссии, сообщает пресс-служба проекта.

Выступая с приветственным словом, первый зампредседателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова отметила, что участницы станут частью сообщества, в котором уже около 1500 выпускниц программы. Она также отметила, что программа «Женщина-лидер» обучает всем инструментам, способствующим реализации социально значимых проектов, которые представительницы прекрасного пола разработают в ходе регионального потока. Сенатор также добавила, что у участниц появится возможность реализовать свои проекты во время обучения.

«У вас появятся подруги, единомышленницы в 42 странах мира и 84 субъектах РФ. Вместе с командой наставников вам предстоит увлекательное время», — сказала Карелова.













В свою очередь проректор Мастерской управления «Сенеж», член Совета Евразийского женского форума и координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина отметила, что идея о создании проекта для женщин с новых территорий возникла в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил об их возвращении в состав нашей страны.

«Женщины всегда играли ключевую роль в социальных проектах, часто оставаясь на передовой, даже когда это было незамеченным. Мы, организаторы программы, хорошо понимаем, что у нас есть чему вас научить — от стратегий управления до выработки устойчивых решений», — добавила Афонина.

Вместе с этим к участницам обратились и сенатор, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, российский поэт Владислав Маленко, а также исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова.

Образовательная программа регионального потока продлится несколько месяцев в очном и заочном форматах и будет состоять из трёх модулей: «Идеологический и культурный аспект. Интеграция», «Психологическая мастерская» и «Стратегическое лидерство». Первый модуль как раз прошёл в Мастерской управления «Сенеж».