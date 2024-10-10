VIII Международная конференция омбудсменов в Москве собрала рекордное число участников

В Москве прошла VIII Международная конференция омбудсменов, посвящённая защите прав человека на охрану здоровья. На неё съехались рекордное число участников — представители 59 государств. Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам.

«Конференция пользуется всё большим признанием и авторитетом в мировом правозащитном сообществе. В этом году она собрала рекордное количество участников, в числе которых национальные омбудсмены, сотрудники государственных ведомств и парламентарии, учёные и эксперты из пяти десятков стран, а также делегаты от ряда международных организаций», — указано в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что в центре внимания конференции находятся вопросы, связанные с обеспечением прав человека в сфере здравоохранения. Это направление правозащитной деятельности приобретает особую значимость, учитывая продолжительную пандемию CoViD-19 и вспышек других опасных инфекционных заболеваний в различных частях мира. Путин подчеркнул, что важно обменяться опытом практической и законодательной работы, а также обсудить возможности совершенствования правовых норм и механизмов, благодаря которым граждане получают своевременную и качественную медицинскую помощь, условия для здорового образа жизни.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что для работы в форуме зарегистрировалось 334 участника. Всего на конференцию прибыли омбудсмены и представители национальных правозащитных учреждений из 59 государств. Это рекорд, отметила омбудсмен.

«12 международных организаций и интеграционных объединений омбудсменов работают с нами», — подчеркнула Москалькова.