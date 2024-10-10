Москалькова обсудила проблемы цифрового неравенства с членами альянса омбудсменов

9 октября в Москве открылось IX заседание Евразийского Альянса Омбудсменов, посвящённое защите прав человека в условиях цифровизации. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отметила, что новые цифровые права — такие как право на забвение и цифровую идентичность — становятся нашей реальность. Однако вместе с ними возникают и новые угрозы: кибермошенничество, дипфейки и деструктивный контент.

Москалькова подчеркнула важность цифровизации для России и заявила, что скоро будет запущена федеральная система ФГИС уполномоченных по правам человека.

«Люди смогут получать консультации онлайн, обращаться как к федеральному Уполномоченному, так и к региональным, также система обеспечит автоматизацию процесса приёма и анализа обращений», — подчеркнула омбудсмен.

Она также обратила внимание на проблему цифрового неравенства, отметив, что не все готовы к участию в цифровых отношениях. По мнению Москальковой, первоочередной задачей является обеспечение интернет-доступа для жителей сельской местности. Также омбудсмен указала на необходимость укрепления цифровой правовой грамотности и защиты персональных данных.

«Роль омбудсменов заключается в доведении достоверной информации до органов власти о проблемах обеспечения прав граждан в цифровой среде. Необходимо продолжать обмениваться положительными практиками в этой сфере», — отметила государственный правозащитник.