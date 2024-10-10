Названы первые признаки самых распространённых в России психических заболеваний

Некоторые россияне страдают от различных форм депрессии. Это самое распространённое психическое заболевание в России. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, по каким первым признакам можно вычислить данный недуг.

«Основные ранние симптомы включают постоянное чувство подавленности, утрату интереса к тому, что раньше приносило радость, быструю утомляемость и нарушение сна... <...> Люди с депрессией часто чувствуют себя беспомощными, у них снижается самооценка, возникают проблемы с концентрацией внимания», — отметила эксперт.

На втором месте — тревожное расстройство. Оно сопровождается чувством напряжения, раздражительностью и проблемами с концентрацией, подчеркнула собеседница РИАМО. А навязчивые воспоминания о травме и ночные кошмары могут выдать человека, страдающего от ПТСР.

Среди первых признаков шизофрении — внезапные изменения поведения, слуховые или зрительные галлюцинации, нарушение мышления и изоляция от социума, предупредила кандидат медицинских наук. Также в России распространено биполярное расстройство, которая характеризируется резкой сменой настроения, высокой импульсивностью и активностью.