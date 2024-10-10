Известный актёр и режиссёр Стивен Сигал заявил о готовности участвовать в спецоперации (СВО) на стороне России. Такое признание он сделал в своём документальном фильме «Во имя справедливости», опубликованным изданием «Вести».

Как рассказал принявший гражданство РФ американец, на следующий день после начала СВО он направил президенту РФ Владимиру Путину обращение. В нём Сигал, в частности, написал, что теперь станет ясно, кто является друзьями, а кто врагами Москвы.

«Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — подчеркнул актёр.

72-летний Сигал добавил, что, «если это потребуется», он готов отдать жизнь за своего президента.

Ранее Life.ru писал, что Сигал побывал в ДНР, где посетил разрушенный изолятор в Еленовке. Там он пообщался с украинскими военнопленными, среди которых были члены батальона «Азов»*. Один из боевиков поделился с актёром, что к ним относятся «достаточно хорошо», и у него нет поводов для жалоб.