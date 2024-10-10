Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 15:06

«Буду на стороне президента»: Сигал заявил о готовности отдать жизнь за Путина на СВО

Стивен Сигал заявил о готовности сражаться за Россию на СВО

Стивен Сигал. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Стивен Сигал. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Известный актёр и режиссёр Стивен Сигал заявил о готовности участвовать в спецоперации (СВО) на стороне России. Такое признание он сделал в своём документальном фильме «Во имя справедливости», опубликованным изданием «Вести».

Как рассказал принявший гражданство РФ американец, на следующий день после начала СВО он направил президенту РФ Владимиру Путину обращение. В нём Сигал, в частности, написал, что теперь станет ясно, кто является друзьями, а кто врагами Москвы.

«Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — подчеркнул актёр.

72-летний Сигал добавил, что, «если это потребуется», он готов отдать жизнь за своего президента.

Ранее Life.ru писал, что Сигал побывал в ДНР, где посетил разрушенный изолятор в Еленовке. Там он пообщался с украинскими военнопленными, среди которых были члены батальона «Азов»*. Один из боевиков поделился с актёром, что к ним относятся «достаточно хорошо», и у него нет поводов для жалоб.

Стивен Сигал заявил о войне добра и зла, говоря о Западе
Стивен Сигал заявил о войне добра и зла, говоря о Западе

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Стивен Сигал
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров