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10 октября, 15:27

«Вклад в падение режима»: Сальдо рассказал о работе подпольщиков в Одессе

Сальдо: Пророссийские подпольщики Одессы ведут активную работу в тылу врага

Пророссийские подпольщики Одессы ведут активную работу в тылу врага, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, с ними связывают поджоги автомобилей военнослужащих и точные ракетные удары по военным целям.

«Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу. В таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Он также выразил уверенность, что «вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила».

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Ранее представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по пункту временной дислокации наёмников в Одесской области. По его информации, прилёт зафиксировали по одному из санаториев в Сергеевке, где размещались ВСУшники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Наталья Демьянова
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