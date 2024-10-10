«Вклад в падение режима»: Сальдо рассказал о работе подпольщиков в Одессе

Пророссийские подпольщики Одессы ведут активную работу в тылу врага, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, с ними связывают поджоги автомобилей военнослужащих и точные ракетные удары по военным целям.

«Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу. В таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Он также выразил уверенность, что «вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила».