«Должен разочаровать»: Вучич внёс изменения в декларацию по поддержке Украины

Президент Сербии Александар Вучич не ставил подписывать итоговую декларацию саммита «Украина и «Юго-Восточная Европа». Политик добился того, чтобы из документа убрали пункт об обязательном введении антироссийских санкций. Об этом Вучич сообщил журналистам по окончании мероприятия.

«Должен вас разочаровать: этот пункт изменён. И теперь там не говорится о том, что страны обязаны [ввести санкции против РФ]. Речь идёт о призыве согласовать свои меры с мерами ЕС. Нам удалось это изменить. Мы изменили четыре пункта, которые, по моему мнению, важны. Это был один из них. Сербия уважает свою политику и продолжит вести политику независимой и суверенной страны», — указал сербский лидер.

Вучич добавил, что на саммите обсуждался «вопрос уважения принципа территориальной целостности Украины». Политик уточнил, что он во время саммита указал на необходимость соблюдения Устава ООН и на важность придерживаться этого принципа.

Вучич дополнил, что многие участники прошедшего в Хорватии мероприятия используют Устав ООН только в своих интересах. По словам политика, Белград не будет вводить санкции против РФ согласно интересам Сербии. Лидер страны подчеркнул, что благодаря его усилиям в декларации отсутствует термин «военная помощь», а пункт о «деоккупации Крыма» был исключён. По его словам, Белград выступает против решения с помощью силы.