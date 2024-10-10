«Отвратительно»: Милонов шокирован видео с козявкой главы Забайкалья

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Life.ru видео, на котором, предположительно, губернатор Забайкальского края Александр Осипов ковыряется пальцем в носу, а затем вытирает его о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Парламентарий назвал увиденное отвратительным.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Видео © SHOT

«Выглядит отвратительно, омерзительно. Хочу подчеркнуть, что я не в курсе, кто там. Но вот само видео отвратительное. Я, честно говоря, не могу себе представить, как вообще такое возможно сделать объективно. Мне кажется, что ни один человек так в жизни не сделает», — заявил в негодовании Милонов.

Депутат предположил, что человек на видео испытывает дефицит кислорода или сильно взволнован пожарами в регионе. Милонов подчеркнул, что мужчина поступить подобным образом не может и выразил надежду, что видео сделала нейросеть.

«Я очень надеюсь, что это какие-то нейросети, какой-нибудь там фейк придумали. Очень стыдно за него. Это не какой-то естественный процесс, знаете, там, что-то произошло с человеком. Просто некрасивый намеренный поступок», — заключил собеседник Life.ru.