Мишустин поблагодарил аграриев за их труд накануне профессионального праздника

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с наступающим профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава кабмина поблагодарил производителей за их труд по обеспечению продовольственной безопасности РФ.

Михаил Мишустин выступил на церемонии вручения государственных наград на выставке «Золотая осень». Видео © Telegram / Правительство России

«Хочу поздравить всех участников форума и гостей с наступающим праздником — с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо большое всем, кто и сегодня завершает уборку урожая и ухаживает за животными, печёт хлеб и ведёт лабораторные исследования. Всем, кто каждый день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны», — пояснил председатель правительства на пленарном заседании выставки-форума «Золотая осень».

Мишустин дополнил, что сельское хозяйство преображается по всему миру, становится технологичным. Кроме того, оно активно реагирует на растущий спрос на продовольствие. Несмотря на это, специалистам предстоит ещё многое сделать, чтобы российский агропром сохранил конкурентоспособность. Также Мишустин на мероприятии вручил выдающимся работникам АПК высокие государственные награды.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году праздничная дата выпадает на 13-е число.