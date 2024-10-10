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10 октября, 20:12

Пентагон перенёс заседание по военной помощи Украине

Пентагон: Контактная группа по Украине отложила заседание на неопределённый срок

В США запланированное на 12 октября заседание контактной группы, на котором планировалось обсудить военную помощь Украине, отложено на неопределённое время. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщивший об изменениях в расписании, уточнил, что конкретная информация о новой дате будет предоставлена позже.

«Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — отметил Райдер в ходе своего выступления перед журналистами.

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Как ранее сообщал Life.ru, США неоднократно выделяли Украине значительные пакеты военной помощи. Например, в сентябре ещё один пакет на сумму $375 млн был объявлен в конце сентября президентом Байденом, и он включает кассетные боеприпасы и ракеты Javelin.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Кирилл Сосновских
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