Пентагон перенёс заседание по военной помощи Украине
Пентагон: Контактная группа по Украине отложила заседание на неопределённый срок
В США запланированное на 12 октября заседание контактной группы, на котором планировалось обсудить военную помощь Украине, отложено на неопределённое время. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщивший об изменениях в расписании, уточнил, что конкретная информация о новой дате будет предоставлена позже.
«Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — отметил Райдер в ходе своего выступления перед журналистами.
Как ранее сообщал Life.ru, США неоднократно выделяли Украине значительные пакеты военной помощи. Например, в сентябре ещё один пакет на сумму $375 млн был объявлен в конце сентября президентом Байденом, и он включает кассетные боеприпасы и ракеты Javelin.
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