Пентагон перенёс заседание по военной помощи Украине

В США запланированное на 12 октября заседание контактной группы, на котором планировалось обсудить военную помощь Украине, отложено на неопределённое время. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщивший об изменениях в расписании, уточнил, что конкретная информация о новой дате будет предоставлена позже.

«Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — отметил Райдер в ходе своего выступления перед журналистами.