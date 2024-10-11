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11 октября, 00:02

Россиян в Иране призвали соблюдать меры безопасности

Посольство РФ в Тегеране призвало россиян соблюдать меры безопасности

Посольство Российской Федерации в Тегеране обратилось к россиянам, находящимся в Иране, с призывом соблюдать повышенные меры безопасности. Это обращение стало реакцией на возросшую вероятность ответных ударов Израиля по территории Ирана.

«В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале дипломатической миссии.

Дипломатическое представительство также настоятельно советует гражданам России регулярно отслеживать информацию на ресурсах посольства для получения актуальных данных о развитии ситуации.

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Ранее Life.ru сообщал, что пограничники Армении и РФ будут участвовать в охране границы с Ираном и Турцией. К такому соглашению пришли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vanchai tan

Анатолий Цейко
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