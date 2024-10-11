Россиян в Иране призвали соблюдать меры безопасности

Посольство Российской Федерации в Тегеране обратилось к россиянам, находящимся в Иране, с призывом соблюдать повышенные меры безопасности. Это обращение стало реакцией на возросшую вероятность ответных ударов Израиля по территории Ирана.

«В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале дипломатической миссии.

Дипломатическое представительство также настоятельно советует гражданам России регулярно отслеживать информацию на ресурсах посольства для получения актуальных данных о развитии ситуации.