Россиян в Иране призвали соблюдать меры безопасности
Посольство РФ в Тегеране призвало россиян соблюдать меры безопасности
Посольство Российской Федерации в Тегеране обратилось к россиянам, находящимся в Иране, с призывом соблюдать повышенные меры безопасности. Это обращение стало реакцией на возросшую вероятность ответных ударов Израиля по территории Ирана.
«В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале дипломатической миссии.
Дипломатическое представительство также настоятельно советует гражданам России регулярно отслеживать информацию на ресурсах посольства для получения актуальных данных о развитии ситуации.
Ранее Life.ru сообщал, что пограничники Армении и РФ будут участвовать в охране границы с Ираном и Турцией. К такому соглашению пришли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве.
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