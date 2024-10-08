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8 октября, 16:30

Пограничники Армении и РФ будут участвовать в охране границы с Ираном и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве пришли к соглашению о том, что с 1 января 2025 года охрану границы с Ираном и Турцией будут осуществлять не только наши пограничники, но и военнослужащие погранслужбы республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«Достигнута договорённость о том, что с 1 января 2025 года в охране государственной границы Армения-Иран и Армения-Турция будут участвовать также пограничные войска Службы нацбезопасности Республики Армения», — сообщила она.

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Напомним, сегодня российский лидер принял участие и выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. На саммит приглашены самые близкие соседи, друзья и стратегические партнёры. Кроме того, Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего встретился с премьером Армении Пашиняном.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Александра Мышляева
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