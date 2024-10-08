Пограничники Армении и РФ будут участвовать в охране границы с Ираном и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве пришли к соглашению о том, что с 1 января 2025 года охрану границы с Ираном и Турцией будут осуществлять не только наши пограничники, но и военнослужащие погранслужбы республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.