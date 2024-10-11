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11 октября, 03:58

Россиянам объяснили, как получить миллион за сотовую вышку у дома

Депутат Гаврилов: Россияне могут получить компенсацию за вред от сотовой вышки

Жители России, чьё здоровье пострадало из-за близко расположенной сотовой вышки, могут претендовать на компенсацию. Важное условие — доказанная связь между состоянием здоровья и воздействием вышки. О возможности получения таких выплат, размер которых начинается от миллиона рублей, РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Чтобы добиться выплат, необходимо направить жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Депутат также отметил, что жители могут требовать сноса вышки, если она установлена на земельном участке, который был сдан соседями в аренду для размещения сотового оборудования. Такое соседство способно привести не только к проблемам со здоровьем из-за облучения, но и к снижению стоимости недвижимости.

«Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта», — подчеркнул он. По словам депутата, наличие сотовых вышек может уменьшить стоимость квартир, домов и участков на 8–20 процентов.

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В 2023 году владельцам дач также разъяснили возможность получения компенсации, если соседи сдали участок под установку сотовой вышки. Депутат уточнил, что близость вышки может негативно сказаться на здоровье и повлиять на стоимость недвижимости, уменьшая её до 20% или даже более.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TPROduction

Кирилл Сосновских
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