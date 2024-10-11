Россиянам объяснили, как получить миллион за сотовую вышку у дома

Жители России, чьё здоровье пострадало из-за близко расположенной сотовой вышки, могут претендовать на компенсацию. Важное условие — доказанная связь между состоянием здоровья и воздействием вышки. О возможности получения таких выплат, размер которых начинается от миллиона рублей, РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Чтобы добиться выплат, необходимо направить жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Депутат также отметил, что жители могут требовать сноса вышки, если она установлена на земельном участке, который был сдан соседями в аренду для размещения сотового оборудования. Такое соседство способно привести не только к проблемам со здоровьем из-за облучения, но и к снижению стоимости недвижимости.

«Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта», — подчеркнул он. По словам депутата, наличие сотовых вышек может уменьшить стоимость квартир, домов и участков на 8–20 процентов.