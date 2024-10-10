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10 октября, 07:41

Гладков: ВСУ повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

70 вышек сотовой связи повреждено в Белгородской области из-за атак ВСУ. Девять из них удалось восстановить за две недели. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Проблемы были обнаружены в 24 населённых пунктах. Специалисты проверили состояние проводной связи, про которую, по словам Гладкова «уже забыли, что она существует». В скором времени связь обещали восстановить.

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Напомним, что этой ночью в небе над белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Всего на территории России удалось сбить 92 вражеских БПЛА. Ранее в регионе пришлось закрыть для въезда сёла Петровка и Соловьёвка в связи с угрозой атак ВСУ.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Полина Никифорова
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