Гладков: ВСУ повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области
70 вышек сотовой связи повреждено в Белгородской области из-за атак ВСУ. Девять из них удалось восстановить за две недели. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Проблемы были обнаружены в 24 населённых пунктах. Специалисты проверили состояние проводной связи, про которую, по словам Гладкова «уже забыли, что она существует». В скором времени связь обещали восстановить.
Напомним, что этой ночью в небе над белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Всего на территории России удалось сбить 92 вражеских БПЛА. Ранее в регионе пришлось закрыть для въезда сёла Петровка и Соловьёвка в связи с угрозой атак ВСУ.
Freepik / wirestock