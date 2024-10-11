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11 октября, 03:44
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Смертельный TikTok: ВСУ потеряли командный пункт из-за съёмок видео с выкрутасами

Снимавшие видео для TikTok бойцы ВСУ навели на себя удар российского БПЛА

Украинские военные, снимая видео на телефон возле командно-наблюдательного пункта (КНП), привлекли внимание операторов ударных беспилотников Вооружённых сил России. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.

По его словам, разведка фиксировала активное перемещение личного состава, а после того, как бойцы начали снимать ролики, было решено нанести удар.

«Поразили КНП <…> (Бойцы ВСУ. — прим. Life.ru) Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — сообщил Печорин.

Точный удар беспилотника уничтожил блиндаж, который использовался ВСУ как командно-наблюдательный пункт в районе населённого пункта Горняк в ДНР.

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Ранее российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65. В оборонном ведомстве уточнили, что наши бойцы также ликвидировали скопления живой силы противника в 131-м районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Анатолий Цейко
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