Замоскворецкий суд Москвы отказался убирать актёра Белого* из списка иноагентов

Актёр Анатолий Белый* (настоящая фамилия Вайсман) остаётся в списке иностранных агентов. Замоскворецкий суд столицы отклонил его прошение об исключении из реестра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В реестр иноагентов Белый* попал в конце 2023 года. Он попытался оспорить данное решение в суде, однако правоохранители отказали в изменении приговора, так как в социальных сетях актёра было много постов против СВО, а также интервью зарубежным СМИ, которые тоже признаны иностранными агентами. Артист аргументировал неправомерность приговора, так как его доверитель не получил официального распоряжения Минюста, но суд это не убедило.

«Вайсман* А.А., являясь физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции <...> , участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием», — сказано в решении.

Анатолий Белый* получил известность благодаря игре в МХТ, а также ролям в сериалах «Бригада» и «Волкодав». Помимо того, он занимался дубляжом и озвучивал Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.

Недавно блогер Илья Варламов*, признанный в России иноагентом, направил жалобу в Верховный суд на отказ лишить его данного статуса. Прежде он уже несколько раз пытался оспаривать решение Минюста, но безуспешно.