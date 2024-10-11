Ким Чен Ын приехал на концерт по случаю 79-летия ТПК на лимузине Aurus
Ким Чен Ын пригласил посла Мацегору на концерт по случаю 79-летия ТПК
Ким Чен Ын с дочкой. Обложка © ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын 10 октября посетил с визитом торжественные мероприятия в честь 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Он прибыл на церемонию вместе с дочерью Ким Чжу Э, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Грандиозный праздник в годовщину правящей партии КНДР. Фото © ЦТАК
«В Центральной школе по подготовке кадров ТПК прошёл концерт по случаю 79-летия основания партии… Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт», — пишет ЦТАК.
Глава партии прибыл на праздник на автомобиле Aurus, который, вероятно, подарил ему президент России Владимир Путин. В качестве личных гостей были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России Александр Мацегора и ведущие сотрудники посольства. Сообщается, что генсек остался доволен грандиозным концертом. Поздравительную открытку Ыну прислал председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения 7 октября. Генсек назвал Путина самым дорогим другом и поблагодарил за поддержку.