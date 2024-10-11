Ким Чен Ын приехал на концерт по случаю 79-летия ТПК на лимузине Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын 10 октября посетил с визитом торжественные мероприятия в честь 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Он прибыл на церемонию вместе с дочерью Ким Чжу Э, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Грандиозный праздник в годовщину правящей партии КНДР. Фото © ЦТАК

«В Центральной школе по подготовке кадров ТПК прошёл концерт по случаю 79-летия основания партии… Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт», — пишет ЦТАК.

Глава партии прибыл на праздник на автомобиле Aurus, который, вероятно, подарил ему президент России Владимир Путин. В качестве личных гостей были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России Александр Мацегора и ведущие сотрудники посольства. Сообщается, что генсек остался доволен грандиозным концертом. Поздравительную открытку Ыну прислал председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.