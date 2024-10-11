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11 октября, 06:51

На жителя Еврейской автономной области завели дело за финансирование ВСУ

Житель Еврейской автономной области (ЕАО) задержан по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Указывается, что мужчина спонсировал ВСУ. Сначала он попытался перевести деньги на счёт одной из запрещённых в России боевых националистических организаций, но перевод оказался заблокирован банком.

«Однако, продолжив свою преступную деятельность, мужчина перевёл денежные средства на счёт общественной организации, сотрудничающей с подразделениями ВСУ», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству и её представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас житель ЕАО находится под стражей, расследование продолжается.

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Ранее Life.ru рассказал, что жителя Приамурья приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Отбывать наказание ему придётся в колонии строгого режима. Как сообщается, осуждённый совершил 15 денежных переводов для закупки дронов-камикадзе, квадрокоптеров и амуниции, которые были предназначены для ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Мария Любицкая
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