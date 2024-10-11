Власти придумали, как избежать потенциальных срывов гособоронзаказа
РБК: В РФ могут ввести запрет на взыскание «меченых» денег оборонных заводов
Минпромторг разработал законопроект, который должен поспособствовать защите оборонных предприятий от принудительного взыскания средств, полученных в виде субсидий на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах. Об этом стало известно из повестки заседания комиссии по законодательной деятельности правительства.
«Предусматривается возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса», — говорится в документе, данные передаёт РБК.
Предполагается, что это поможет в предотвращении срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки средств. Причём до сих пор подобных прецедентов было. Согласно имеющимся данным, законопроект одобрила комиссия по законодательной деятельности правительства. В дальнейшем документ перейдёт на рассмотрение в Госдуму. Представители госкорпораций, с которыми пообщалось издание, поддержали инициативу.
Ранее стало известно, что с 1 октября 2024 года будет произведена индексация военных пенсий. Она составит 5,1%. Соответствующий закон уже подписал президент РФ Владимир Путин.
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