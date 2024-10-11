Власти придумали, как избежать потенциальных срывов гособоронзаказа

Минпромторг разработал законопроект, который должен поспособствовать защите оборонных предприятий от принудительного взыскания средств, полученных в виде субсидий на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах. Об этом стало известно из повестки заседания комиссии по законодательной деятельности правительства.

«Предусматривается возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса», — говорится в документе, данные передаёт РБК.

Предполагается, что это поможет в предотвращении срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки средств. Причём до сих пор подобных прецедентов было. Согласно имеющимся данным, законопроект одобрила комиссия по законодательной деятельности правительства. В дальнейшем документ перейдёт на рассмотрение в Госдуму. Представители госкорпораций, с которыми пообщалось издание, поддержали инициативу.