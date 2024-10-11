Под Уссурийском заметили леопарда в «депрессии», который может быть сильно болен

Очевидцы в очередной раз заметили истощённого леопарда, который двигался вдоль трассы в Уссурийском городском округе в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Истощённый леопард идёт по трассе в Приморье. Видео © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

«Сотрудники Минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка «Земля леопарда» предпримут меры для поиска и потенциального изъятия редкого животного из дикой природы для его спасения», — указано в сообщении.

В организации уточнили, что жители уже несколько раз видели у дороги хищника в десятках километрах от национального парка — там находится ядро популяции этого вида. Ранее, по данным с фотоловушки, животное было в удовлетворительном состоянии, а его поведение было нормальным. Однако учёные получили новое видео. На нём видно, что леопарду стало хуже, он стал менее упитанным, у него тусклая и свалявшаяся шерсть. Кроме того, хищник практически не реагирует на людей.

Специалисты считают, что леопард не способен эффективно охотиться, ему не хватает пищи, поэтому он стал слабее. В организации дополнили, что хищник мог получить инфекционное заболевание и похудеть. После обнаружения животное будет изъято из дикой природы, соответствующий запрос был отправлен в Росприроднадзор.

«Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему», – пояснила начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.