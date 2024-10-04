Один из старейших леопардов России по кличке Герд умер после тяжёлой болезни

В Ленобласти не стало одного из старейших леопардов по кличке Герд, которому было 20 лет. Незадолго до кончины хищнику диагностировали почечную недостаточность, но спасти старичка медикам так не удалось, сообщил хоспис для диких кошек «Дом Тигра».

В дикой природе леопарды живут до 10-11 лет, а в неволе их возраст может достигать 21 года. Герд долгое время провёл в заточении по воле уличных фотографов, и попал в «Дом тигра» лишь в старости.

«Герда сегодня не стало. <…> Мы с вами подарили и осуществили нашу мечту, дав 20-летнему коту свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами», — гласит некролог хосписа.