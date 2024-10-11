В Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры
В посёлке Угроеды Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север».
«Сумская область. Сумской район. Угроеды. Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Согласно имеющимся данным, оповещение о воздушной тревоге звучало вечером накануне. Предупреждение об опасности активно до сих пор, сирены в области включены уже более 12 часов.
Ранее МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ. В результате были уничтожены 12 железнодорожных вагонов противника.
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