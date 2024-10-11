В Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры

В посёлке Угроеды Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север».

«Сумская область. Сумской район. Угроеды. Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, оповещение о воздушной тревоге звучало вечером накануне. Предупреждение об опасности активно до сих пор, сирены в области включены уже более 12 часов.