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11 октября, 09:22

Деньги, «Ролекс», две машины: Грабители запугали коммерсанта из Ленобласти, и он отдал им всё

В Ленобласти бизнесмен под угрозой убийства грабителям имущество на 46 миллионов

В Ленобласти бизнесмен вернулся домой с работы, а его там ждали два незнакомых мужика. Грабители заявили, что убьют его, если не отдаст всю крипту, ценные вещи и машины. Более того, типы заставили подписать жертву договор купли-продажи, чтобы к ним потом не было вопросиков, пишет SHOT.

Четверо мужчин ворвались в коттедж 32-летнего ИПшника (на фото он с Амираном) в посёлке Парголово вечером в среду. Они дождались хозяина и поговорили с ним «по душам»: сказали, выбирай, с чем прощаться, с жизнью или деньгами. Итого предприниматель отдал им 6,9 млн рублей, ювелирку, часы «Ролекс» и две машины — свой TANK 300 и LIXIANG L9 жены. Там же оформили все документы, и грабители укатили в миллионерскую жизнь на новых тачках.

Предварительно, бизнесмен занимался инвестициями и задолжал нескольким людям. Те и решили забрать своё таким образом. Общий ущерб потерпевший оценил в 46 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере».

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Матвей Константинов
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