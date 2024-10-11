Три выходных: В Госдуме высказались о сокращении рабочей недели

Сегодня в РФ невозможно сократить рабочую неделю до четырёх дней. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя результаты исследования, согласно которым, россияне хотят отдыхать три дня в неделю.

«Мы достигли исторического минимума по безработице, следовательно, у нас огромная потребность в кадрах, это доказывает, что экономика нуждается в притоке рабочей силы, следовательно, за четыре дня в неделю мы просто не успеем сделать все те задачи, которые стоят перед организациями как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики», — отметила парламентарий.

В тоже время она рассказала «Москве 24» о планах направить в Госдуму предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов в добровольном порядке. Однако данная мера может быть внедрена в качестве эксперимента, уточнила депутат.