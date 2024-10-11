В Москве увеличится минимальный размер пенсии

Со следующего года увеличится размер пенсии с городской доплатой в Москве. Пожилые люди в столице начнут ежемесячно получать по 25 850 рублей, рассказали на сайте мэра города Сергея Собянина. Раньше им выплачивали по 24 500 рублей.

На городскую доплату могут рассчитывать более двух миллионов московских пенсионеров. Также пенсии и соцпособия проиндексируют на 5,5%. Их получают люди с инвалидностью, многодетные семьи и старшое поколение. Всего на соцподдержку в 2025 году в Москве направят 689 миллиардов рублей.