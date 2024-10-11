В Москве увеличится минимальный размер пенсии
В Москве в 2025 году минимальный размер пенсии вырастет до 25 850 рублей
Со следующего года увеличится размер пенсии с городской доплатой в Москве. Пожилые люди в столице начнут ежемесячно получать по 25 850 рублей, рассказали на сайте мэра города Сергея Собянина. Раньше им выплачивали по 24 500 рублей.
На городскую доплату могут рассчитывать более двух миллионов московских пенсионеров. Также пенсии и соцпособия проиндексируют на 5,5%. Их получают люди с инвалидностью, многодетные семьи и старшое поколение. Всего на соцподдержку в 2025 году в Москве направят 689 миллиардов рублей.
Ранее Life.ru сообщали, что россияне в среднем хотели бы получать пенсию в размере 48,2 тысячи рублей. При этом, идеальным возрастом для выхода на пенсию они считают период от 41 до 50 лет.
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