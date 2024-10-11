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11 октября, 09:43

Жители Вологды убедили губернатора поставить памятник Сталину

Губернатор Филимонов: В Вологде по просьбам граждан поставят памятник Сталину

В Вологде будет установлен памятник Иосифу Сталину. С таким «запросом общественности» столкнулся местный губернатор Георгий Филимонов.

Последний этап изготовления памятника Сталину в Вологде. Видео © Telegram / Филимонов LIVE

«Памятник И.В. Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», – написал чиновник в своём телеграм-канале.

Изготовление памятника близко к финалу, отмечает чиновник. Уже скоро его разместят на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. Помимо того, Филимонов анонсировал установку памятнику Ивану Грозному, который также неразрывно связан с историей Вологодчины.

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Обложка ©

Telegram / Филимонов LIVE

Николай Рюмин
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