Жители Вологды убедили губернатора поставить памятник Сталину
Губернатор Филимонов: В Вологде по просьбам граждан поставят памятник Сталину
В Вологде будет установлен памятник Иосифу Сталину. С таким «запросом общественности» столкнулся местный губернатор Георгий Филимонов.
Последний этап изготовления памятника Сталину в Вологде. Видео © Telegram / Филимонов LIVE
«Памятник И.В. Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», – написал чиновник в своём телеграм-канале.
Изготовление памятника близко к финалу, отмечает чиновник. Уже скоро его разместят на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. Помимо того, Филимонов анонсировал установку памятнику Ивану Грозному, который также неразрывно связан с историей Вологодчины.
Недавно в Нововоронеже Воронежской области открыли памятник «Покорители атома» в честь 60-летия Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). Как заявил руководитель станции Владимир Поваров, этот монумент будет украшать город и символизировать служение отрасли.
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