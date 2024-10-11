Даже рассматривать не будут: Кому из россиян банки точно откажут в ипотеке

Чтобы получить ипотеку, россияне должны подтвердить свою платёжеспособность. Если гражданин работает официально, а ещё лучше — получает зарплату на карточку банка-кредитора, то проблем возникнуть не должно. Об этом рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Однако некоторым категориям граждан банки с большой долей вероятности откажут в оформлении ипотеки. По словам эксперта, заявки нетрудоустроенных россиян кредитные организации даже рассматривать не будут.

«Важно: банк будет рассматривать заявки только от тех, кто имеет постоянный доход. Граждане на пособии, вообще не трудоустроенные или подрабатывающие время от времени, рассматриваться банками не будут», — подчеркнула собеседница RT.

Кроме того, представительница Роскачества отметила, что некоторым категориям россиян нужно будет дополнительно подтверждать доходы, чтобы получить ипотеку. В частности, этим придётся заниматься работающим по договору ГПХ, самозанятым, пенсионерам, ИП, а также получающим зарплату в конверте.