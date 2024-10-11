Почти исчезнувший в 2022 году рынок авиаоблигаций начал «подавать признаки жизни»
Bloomberg: Рынок авиаоблигаций начал восстановление после застоя на фоне СВО
Рынок авиационных облигаций, который практически исчез после начала спецоперации (СВО) на Украине, вновь начал «подавать признаки жизни». Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на рынке произошёл хаос из-за того, что якобы несколько самолётов западных лизингодателей остались в России, несмотря на введённые санкции и требования вернуть борты. Однако в последние месяцы эта сфера оказалась привлекательной для эмитентов и инвесторов. Продажи ценных бумаг в 2022 и 2023 годах составляли примерно 1 миллиард долларов, а сейчас — 5 миллиардов долларов.
Как считает аналитик Став Гаон из инвестиционного банка Academy Securities Inc., сделки по ценным бумагам, на которые повлияла ситуация с оставленными в РФ зарубежными бортами, могут получить возмещение за счёт страховых выплат. Причём некоторые платежи уже проведены. Речь идет о суммах от 50 до 62,5 миллиона долларов.
А ранее сообщалось, что Евросоюз и США за полгода закупили российский титан на сотни миллионов долларов. К слову, до западных санкций экспортёры РФ обеспечивали половину мировой авиационной промышленности.
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