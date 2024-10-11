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11 октября, 10:11

«Противники сильны»: Песков рассказал Life.ru, побеждает ли РФ в информационной войне с Западом

Песков: Противники России в информационной войне очень сильны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил информационную войну России и стран Запада с ездой на велосипеде: «здесь нельзя останавливаться». Так он прокомментировал Life.ru заявления немецких СМИ о том, что Украина испытывает проблемы с военной поддержкой из-за успехов Москвы на этом фронте.

Дмитрий Песков — об информационной войне Росси и Запада. Видео © Life.ru

Представитель Кремля усомнился в правдоподобности таких публикации, отметив компетенции наших противников.

«Противники тоже очень сильные, грозные», — сказал Песков.

Песков в беседе с Life.ru прикинул, станет ли Илон Маск козырем России в отношениях с США
Песков в беседе с Life.ru прикинул, станет ли Илон Маск козырем России в отношениях с США

Ранее Дмитрий Песков рассказал Life.ru, будет ли Россия поздравлять победителя президентских выборов в США. По его словам, вряд ли: Штаты, всё же, являются крайне недружественным государством.

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Life.ru

Александр Юнашев
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