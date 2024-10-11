«Противники сильны»: Песков рассказал Life.ru, побеждает ли РФ в информационной войне с Западом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил информационную войну России и стран Запада с ездой на велосипеде: «здесь нельзя останавливаться». Так он прокомментировал Life.ru заявления немецких СМИ о том, что Украина испытывает проблемы с военной поддержкой из-за успехов Москвы на этом фронте.