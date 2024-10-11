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11 октября, 10:44

Экс-посол Тейлор: Путин заявил Бушу в 2008 году, что Украина ненастоящая страна

Джордш Буш и Владимир Путин, 2007 год. Обложка © TACC / Алексей Дитякин

Джордш Буш и Владимир Путин, 2007 год. Обложка © TACC / Алексей Дитякин

Президент России Владимир Путин в 2008 году якобы убеждал американского лидера Джорджа Буша-младшего, что Украина «ненастоящая страна». Об этом в статье для газеты The New York Times (NYT) заявил бывший посол США на Украине (2006-2009) Уильям Тейлор. Он утверждает, что тот личный разговор политиков состоялся на полях саммита Россия — НАТО в Бухаресте.

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть её территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами», — якобы заявил тогда российский лидер, наклонившись к уху Буша-младшего.

Кроме того, по словам Тейлора, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс добилась включения в коммюнике саммита Россия – НАТО 2008 года сообщения с подтверждением вступления Незалежной в альянс, но без указаний конкретных сроков.

Напомним, ранее Путин заявлял, что советская Украина возникла в результате большевистской политики. Сегодняшнее государство с полным основанием, по словам президента, можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина».

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Наталья Демьянова
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