Экс-посол Тейлор: Путин заявил Бушу в 2008 году, что Украина ненастоящая страна

Президент России Владимир Путин в 2008 году якобы убеждал американского лидера Джорджа Буша-младшего, что Украина «ненастоящая страна». Об этом в статье для газеты The New York Times (NYT) заявил бывший посол США на Украине (2006-2009) Уильям Тейлор. Он утверждает, что тот личный разговор политиков состоялся на полях саммита Россия — НАТО в Бухаресте.

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть её территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами», — якобы заявил тогда российский лидер, наклонившись к уху Буша-младшего.