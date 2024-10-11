В Школе управления Сколково пройдёт публичная сессия о защите детства

В школе управления Сколково 23 октября состоится публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём», на которой выступят учёные в области нейронауки и политики, а также журналисты, педагоги, медиаменеджеры и предприниматели. Их объединит тема защиты детства и формирования картины ценностей наших правопреемников — детей России.

23 октября в Сколково пройдёт публичная стратегическая сессия. Видео © Предоставлено Life.ru

«В нашей стране принято считать, что общество живёт своей жизнью, бизнесы и корпорации своей, а у политиков отдельная жизнь. На самом деле это не так. Все мы являемся чьими-то родителями и детьми. И на этой стратегической сессии соберутся люди из разных слоёв общества, объединённые одним желанием — построить для наших детей будущее, таким, каким мы его видим. И реализовать своё предназначение в рамках страны», — сказала спикер Светлана Кузнецова.

Специалисты коснутся проблем, с которыми чаще всего сталкиваются современные дети — булинг, троллинг, треш-стриминг и другие. Также в повестке обсуждение влияния субкультур на становление личности. Спикеры обсудят вопросы укрепления института семьи, повышение престижа отцовства и материнства, а также адаптацию ребёнка к старту самостоятельной жизни, защиты детей от информации экстремистского характера. Среди приглашённых спикеров:

Первый заместитель Комиссии Общественной Палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова.

Дмитрий Тарасов, Руководитель Регионального Отделения ВОО и отец 5-х детей Дмитрий Тарасов.

Начальник Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Вера Емельянова.

Руководитель Всероссийского проекта «Многодетная Россия» и мама 7-х детей Наталья Карпович.

Авторы и режиссер фильма «Святыни России» Виктория и Антон Макарские.

Руководитель Представительства в РФ, психолог, юрист Светлана Кузнецова.

Директор АНО «Герой будущего времени», руководитель сети детских Наиля Юрова.

Итогом масштабного дискурса станет формирование гражданской инициативы по созданию безопасного и благоприятного информационного поля для российских детей. В дальнейшем её направят на рассмотрение органам государственной власти.