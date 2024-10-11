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11 октября, 12:25

В Школе управления Сколково пройдёт публичная сессия о защите детства

В школе управления Сколково 23 октября состоится публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём», на которой выступят учёные в области нейронауки и политики, а также журналисты, педагоги, медиаменеджеры и предприниматели. Их объединит тема защиты детства и формирования картины ценностей наших правопреемников — детей России.

23 октября в Сколково пройдёт публичная стратегическая сессия. Видео © Предоставлено Life.ru

«В нашей стране принято считать, что общество живёт своей жизнью, бизнесы и корпорации своей, а у политиков отдельная жизнь. На самом деле это не так. Все мы являемся чьими-то родителями и детьми. И на этой стратегической сессии соберутся люди из разных слоёв общества, объединённые одним желанием — построить для наших детей будущее, таким, каким мы его видим. И реализовать своё предназначение в рамках страны», — сказала спикер Светлана Кузнецова.

Специалисты коснутся проблем, с которыми чаще всего сталкиваются современные дети — булинг, троллинг, треш-стриминг и другие. Также в повестке обсуждение влияния субкультур на становление личности. Спикеры обсудят вопросы укрепления института семьи, повышение престижа отцовства и материнства, а также адаптацию ребёнка к старту самостоятельной жизни, защиты детей от информации экстремистского характера. Среди приглашённых спикеров:

  • Первый заместитель Комиссии Общественной Палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова.
  • Дмитрий Тарасов, Руководитель Регионального Отделения ВОО и отец 5-х детей Дмитрий Тарасов.
  • Начальник Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Вера Емельянова.
  • Руководитель Всероссийского проекта «Многодетная Россия» и мама 7-х детей Наталья Карпович.
  • Авторы и режиссер фильма «Святыни России» Виктория и Антон Макарские.
  • Руководитель Представительства в РФ, психолог, юрист Светлана Кузнецова.
  • Директор АНО «Герой будущего времени», руководитель сети детских Наиля Юрова.

Итогом масштабного дискурса станет формирование гражданской инициативы по созданию безопасного и благоприятного информационного поля для российских детей. В дальнейшем её направят на рассмотрение органам государственной власти.

Представители 33 стран примут участие в симпозиуме «Создавая будущее» в Москве
Представители 33 стран примут участие в симпозиуме «Создавая будущее» в Москве

А ранее Life.ru сообщал, что 4-го по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт Международный симпозиум «Создавая будущее». В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Мария Любицкая
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