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11 октября, 15:37

Болезнь «молодеет»: россиянам рассказали о причинах возникновения катаракты

Врач Курачинова заявила, что катаракта всё чаще возникает у молодых людей

Катаракта считается недугом людей пожилого возраста, однако всё чаще к медикам обращаются молодые люди, страдающие из-за данного недуга. Об этом рассказала главный врач профильной клиники Зарина Курачинова. По её словам, из-за катаракты можно лишиться зрения.

«Катаракта — это заболевание глаз, при котором происходит помутнение хрусталика, отвечающего за фокусировку света на сетчатке. Это состояние может значительно ухудшить зрение и, если не лечить, привести к полной слепоте», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Чаще всего болезнь возникает из-за возрастных изменений в глазе человека. Однако врачи фиксирует и иные причины, в их числе — генетика, травмы глаза, воздействие ультрафиолета, побочные эффекты от лекарств, а также сопутствующие заболевания. К ним эксперт отнесла диабет и ковид.

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Ранее врач раскрыл опасный секрет возникновения «мушек» перед глазами. По словам эксперта, это может быть признаком катаракты.

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Борис Эльфанд
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