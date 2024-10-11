В Балтийском море у берегов Германии загорелся нефтяной танкер

В Балтийском море у берегов Германии, недалеко от курорта Кюлунгсборн, полыхает нефтяной танкер Annika. Причины возгорания пока не установлены, однако очевидцы утверждают, что перед пожаром на судне были слышны взрывы.

Кадры с пожара на нефтяном танкере в Балтийском море. Видео © X / Rostock_Heute

Как сообщается на сайте Немецкого общества спасения потерпевших кораблекрушение, спасательные крейсеры и вертолёты сейчас пытаются потушить пожар. Все семеро членов экипажа были эвакуированы. Известно, что танкер перевозил около 640 тонн нефти для дозаправки других кораблей.