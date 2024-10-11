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11 октября, 11:54

В Балтийском море у берегов Германии загорелся нефтяной танкер

В Балтийском море у берегов Германии, недалеко от курорта Кюлунгсборн, полыхает нефтяной танкер Annika. Причины возгорания пока не установлены, однако очевидцы утверждают, что перед пожаром на судне были слышны взрывы.

Кадры с пожара на нефтяном танкере в Балтийском море. Видео © X / Rostock_Heute

Как сообщается на сайте Немецкого общества спасения потерпевших кораблекрушение, спасательные крейсеры и вертолёты сейчас пытаются потушить пожар. Все семеро членов экипажа были эвакуированы. Известно, что танкер перевозил около 640 тонн нефти для дозаправки других кораблей.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали два судна в Красном море, включая американский нефтяной танкер. Также был нанесён удар крылатой ракетой по контейнеровозу в Индийском океане.

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Кадр из видео X / Rostock_Heute

Наталья Демьянова
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