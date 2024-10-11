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11 октября, 12:50

Зеленский пожаловал на аудиенцию к папе Римскому

Папа Римский Франциск обсудил ситуацию на Украине на встрече с Зеленским

Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IPA via ZUMA Press / Ã‚Â©Vatican Media / CPP

Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IPA via ZUMA Press / Ã‚Â©Vatican Media / CPP

Папа Римский Франциск встретился с Владимиром Зеленским в Ватикане. Встреча продлилась 35 минут, сообщили в пресс-службе печати Святого престола.

«Переговоры в Госсекретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули вопросы, которые касаются религиозной жизни на Украине. Это была вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи в мае 2023 года. В последний раз бывший шоумен и понтифик виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» (G7) в Италии.

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Зеленский готов заморозить фронт после провалов на фронте и курской ловушки, пишут СМИ

А ранее Владимир Зеленский опроверг информацию СМИ о наличии у него планов обсудить прекращение огня на Украине в ходе встреч с европейскими союзниками. Главарь киевского режима подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии.

Дарья Нарыкова
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