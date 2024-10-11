Зеленский пожаловал на аудиенцию к папе Римскому
Папа Римский Франциск обсудил ситуацию на Украине на встрече с Зеленским
Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IPA via ZUMA Press / Ã‚Â©Vatican Media / CPP
Папа Римский Франциск встретился с Владимиром Зеленским в Ватикане. Встреча продлилась 35 минут, сообщили в пресс-службе печати Святого престола.
«Переговоры в Госсекретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране», — говорится в сообщении.
Также стороны затронули вопросы, которые касаются религиозной жизни на Украине. Это была вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи в мае 2023 года. В последний раз бывший шоумен и понтифик виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» (G7) в Италии.
А ранее Владимир Зеленский опроверг информацию СМИ о наличии у него планов обсудить прекращение огня на Украине в ходе встреч с европейскими союзниками. Главарь киевского режима подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии.