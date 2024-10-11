Зеленский пожаловал на аудиенцию к папе Римскому

Папа Римский Франциск встретился с Владимиром Зеленским в Ватикане. Встреча продлилась 35 минут, сообщили в пресс-службе печати Святого престола.

«Переговоры в Госсекретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули вопросы, которые касаются религиозной жизни на Украине. Это была вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи в мае 2023 года. В последний раз бывший шоумен и понтифик виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» (G7) в Италии.