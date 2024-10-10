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10 октября, 18:58

«Не рассматриваем»: Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня на Украине

Зеленский исключил разговор с европейскими лидерами о прекращении огня на Украине

Владимир Зеленский опроверг информацию СМИ о наличии у него планов обсудить прекращение огня на Украине в ходе встреч с европейскими союзниками. Об этом он заявил в разговоре с журналистами по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

«Я видел, что сегодня в каких-то СМИ было много информации о том, что я якобы приехал к союзникам говорить о прекращении огня. Но нет. Это не так. Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии от западных стран», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — «плана победы» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран.

К слову, бывший украинский комик, вероятно, имел в виду сегодняшнюю статью в итальянской газете Corriere della Sera. В публикации говорилось, что Зеленский якобы согласен прекратить боевые действия по нынешней линии фронта, однако без признания новых границ — в обмен на быстрое вступление Украины в Евросоюз и гарантии безопасности от США.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером. После этого он встретился в Париже с Макроном. Затем Зеленский отправится в Рим, а 11 октября — в Берлин.

Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит, как только увидел Зеленского
Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит, как только увидел Зеленского
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Демьянова
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