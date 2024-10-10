«Не рассматриваем»: Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня на Украине

Владимир Зеленский опроверг информацию СМИ о наличии у него планов обсудить прекращение огня на Украине в ходе встреч с европейскими союзниками. Об этом он заявил в разговоре с журналистами по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

«Я видел, что сегодня в каких-то СМИ было много информации о том, что я якобы приехал к союзникам говорить о прекращении огня. Но нет. Это не так. Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии от западных стран», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — «плана победы» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран.